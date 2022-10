Celtic vs Shakhtar Donetsk – pronostico e possibili formazioni

...30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Salisburgo - Chelsea 18:45 Siviglia - Copenaghen 21:00 Dinamo Zagabria - Milan 21:0021:00 Lipsia - R. Madrid 21:00 ...Dieci punti per il Real Madrid, sei per il Lipsia, cinque per loDonetsk e uno per il. Tradotto: i Blancos sono sicuri del passaggio agli ottavi di finale di Champions League e vicini al primo posto. La trasferta contro la seconda forza del gruppo F ...Chelsea (Christian Pulisic) vs. Salzburg 12:45 pm.Benfica (John Brooks) vs. Juventus (Weston McKennie) 3 pmMaccabi Haifa (Josh Cohen) vs. Paris SG 3 pm.AC Milan (Sergino Dest) vs. Dinamo Zagreb 3 ...Ukraine’s top soccer club has urged FIFA to remove Iran from the World Cup because of the country’s alleged military support to the Russian invasion.