Stop di un turno per Valeri dopo Fiorentina-Inter

Stavolta anche un ex come Paolo Casarin ha emesso sentenza, mentre il designatore Rocchi, che comunque stima l'arbitro, è intenzionato a fermarlo almeno per un. L'intervento di Dimarco su ...CI SARA' IN CHAMPIONS - Unoper il prossimodi campionato è quanto spetterà a Valeri in Italia, ma non in vista deleuropeo di Champions, Europa e Conference League. Domani sera il ...Rocchi fermerà Valeri almeno per un turno dopo la direzione del Franchi, per Graziano Cesari ci sono anche due gol irregolari ...Dal tonfo del Borgaro allo stop del Cuneo. Dalla rinascita Biellese alla corrente Alba Calcio. Il settimo turno del campionato di Eccellenza porta con sé tanti temi che verranno approfonditi poi in se ...