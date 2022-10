Stash dei The Kolors | arriva la brutta notizia | il messaggio che spiazza i fan

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Momento di grandi cambiamenti per i Thee anche per il cantante, il cuinon è passato inosservato. Parole che non sono passate inosservate. Tutto cambia nella vita didei, gruppo che ha raggiunto la notorietà davanti le telecamere di Amici di Maria De Filippi e dopo il talent show è stato in grado davvero di dominare la scena della musica italiana e non solo. Eppure, nel corso delle ultime ore, ecco cheunche ha lasciato senza parole i fan che da sempre segue il gruppo in tutte le loro imprese di successo, unache cambia per sempre la geografia del gruppo che non sarà così più la stessa di un tempo. Brutte notizie perdeiNel ...