Sopravvissuti | Stasera la Quarta Puntata su Rai 1 | chi fa il doppio gioco?

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Questa Sera, alle 21.15 su Rai Uno arriva ladi, la fiction con Lino Guanciale. Alcuni nodi vengono al pettine e i naufraghi cominciano a sentirsi davvero in pericolo.

Programmi, Fiction e Seriein TV Tra i principali programmiin tv vi segnaliamo:(fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1tutto è possibile (varietà, ...L'appuntamento con la quarta puntata diè peralle 21:25 su Rai1 .Questa Sera, alle 21.15 su Rai Uno arriva la Quarta Puntata di Sopravvissuti, la fiction con Lino Guanciale. Alcuni nodi vengono al pettine e i naufraghi cominciano a sentirsi davvero in pericolo.Sopravvissuti: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata in onda lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 21,25. Tutte le informazioni ...