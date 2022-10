Ranking Atp aggiornato a lunedì 24 ottobre | Musetti sorride | è best ranking

(Di lunedì 24 ottobre 2022) E’ statoilATP a172022 e la settimana si apre con ildi Lorenzodopo la vittoria nella finale tutta italiana di Napoli. Due posizioni recuperate anche da Matteo Berrettini, ora 14esimo, mentre il primo italiano resta Jannik Sinner, dodicesimo. Situazione sostanzialmente immutata in top 10: in vetta c’è Carlos Alcaraz, con Rafa Nadal e Casper Ruud alle sue spalle, mentre in quarta e quinta posizione troviamo Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. L’unico movimento riguarda Felix Auger-Aliassime che sale al nono posto, scalzando Taylor Fritz.Atp (24) 1 Carlos Alcaraz 6730 2 Rafael Nadal ...

Matteo Berrettini Il tennista romano Matteo Berrettini è il grande sconfitto del torneo250 di Napoli. Probabilmente il grande favorito della finale il tennista azzurro ha perso il ...nel. ...... da domani numero 23 delmondiale il leader azzurro. Qualora dovesse rendere onore al suo ... E dopo il successo in due set su un acciaccato Berrettini all'250 di Napoli come è possibile non ...Il montepremi per Lorenzo Musetti è interessante: il tennista italiano ha vinto il torneo di Napoli, successo in finale contro Berrettini ...