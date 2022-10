Quarantotto ore all’ultimo respiro a Parigi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ah,, la città dell’amore. E invece no. È anche la città dei fine settimana tra amici, delleore vissute, tra un ristorante all’ultima moda, mostre d’arte e locali notturni. Ormai si parte persoprattutto alla ricerca di (tanto!) divertimento, per sfinirsi alla ricerca delle tappe che costellano la geografia urbana e lo rendono uno dei luoghi più eccitanti e all’avanguardia d’Europa. Da pochi mesi c’è anche il Frecciarossa che parte da Milano Centrale: non ci sono più scuse per non godersi la capitale francese. Iniziamo da Le Perchoir, una terrazza nascosta: oltre ad ammirare la cima della Torre Eiffel che spunta maestosa dalla distesa di tetti blu, si bevono cocktail all’aperto, apprezzando la brezza della stagione estiva, che qui è sicuramente meno afosa ...