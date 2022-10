Pace in Ucraina | il Papa al Colosseo Mattarella | “L’Europa sia garante di stabilità”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lanel mondo, a partire dall’, torna al centro della mobilitazione della Comunità di Sant’Egidio, storica mediatrice nei conflitti internazionali. EFrancesco sarà protagonista del momento conclusivo dell’Incontro Internazionale di Preghiera per la“Il grido della” il 25 ottobre alle 16.30 al. Non senza aver prima incontrato, in Vaticano, il presidente francese, Emmanuel Macron. Un colloquio dal forte valore anche simbolico, quello tra il Pontefice e il capo di Stato transalpino il 24 ottobre, considerato che Macron ha sempre tenuto una linea di totale appoggio all’invasa dalla Russia senza però mai tagliare i ponti con Mosca, per favorire la fine del conflitto. Un atteggiamento in linea con la diplomazia di Francesco, il ...