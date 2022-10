Multicarica GaN | i multipower micro “salvaspazio” da Cellularline

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) REGGIO EMILIA – Smartphone, auricolari, tablet: ogni giorno si utilizzano diversi device e ognuno di essi necessita di essere ricaricato regolarmente per poter funzionare al meglio. A causa di ciò, spesso ci si ritrova con una moltitudine di cavi e adattatori diversi per ognuno dei dispositivi che si utilizzano nel corso della giornata, creando non pochi disagi in termini di spazio. Proprio per ovviare a questo problema, dopo averli presentati all’IFA 2022 di Berlino,lancia sul mercato i tre nuovi Multiricarica GaN, disponibili nelle versioni da 30W, 45W e 65W di voltaggio. Idisono ultracompatti e ideali per caricare in un’unica soluzione laptop, smartphone e tablet. La porta USB-C è compatibile con la ricarica veloce, mentre la porta USB-A fornisce una carica ...