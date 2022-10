MOVIOLA – Cremonese-Sampdoria | Amione su Okereke | è calcio di rigore dopo pochi minuti

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Subito episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Nel corso dei primidi gioco i padroni di casa si rendono subito pericolosi eentra in ritardo supestandogli il piede, per Maresca non c’è nulla. Ma il direttore di gara viene immediatamente richiamato al Var da Fourneau perché l’intervento è in ritardo ed è fallo. Dal dischetto però Dessers si fa ipnotizzare da Audero che para ile si rimane sullo 0-0. SportFace.

