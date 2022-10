MotoGP | Bastianini e Bagnaia verso una difficile convivenza in Ducati | “L’atmosfera non sarà facile nel 2023

(Di lunedì 24 ottobre 2022) I segnali c’erano già stati e quanto accaduto in Malesia l’ha confermato. Se è vero che insi può essere soddisfatti per aver creato una moto decisamente performante che sta consentendo a Francescodi laurearsi campione del mondo di, nello stesso tempo a Sepang la vittoria di Pecco è stata accompagnata dal pathos creato dal comportamento di Enea. Enea (secondo), infatti, ha rivaleggiato consenza curarsi minimamente del fatto che il piemontese sia impegnato nella sfida iridata con Fabio Quartararo. I rischi non sono stati pochi e spesso il romagnolo si è fatto vedere alle spalle di Pecco rampante più che mai. Non è un caso che le palpitazioni di Davide Tardozzi, Team Manager di, siano salite particolarmente e il movimento nel box ...

Ha saputo tenere testa ad undavvero competitivo ed è stata una bella sfida tra i due. Ora bisogna solo tenere i piedi per terra. Dobbiamo arrivare a Valencia con la stessa concentrazione ...Il team manager Ducati si difende dalle accuse di gioco di squadra:non ne aveva di più per ...Il maiorchino ufficiale del Team Q8 Hi Perform racconta la sua nuova dimensione di pilota automobilistico al termine della prima stagione sulle quattro ruote in Porsche Carrera Cup Italia, fra gli evi ...La vittoria di Bagnaia in Malesia consegna matematicamente alla scuderia di Borgo Panigale il secondo titolo team consecutivo ...