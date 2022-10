Lazio d' acciaio a Bergamo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lezione di sarrismo aper la gioia di duemila tifosi. Lapassa sul campo dell'Atalanta, imbattuta fino a ieri in campionato, e risale in zona Champions (controsorpasso sulla Roma). Il blitz lo firmano Zaccagni e Felipe Anderson che capitalizzano una supremazia indiscutibile, solo per caso finisce solo 0-2, avversari disinnescati. Senza Immobile, mancava un punto di riferimento fondamentale, Sarri ha presentato un tridente leggero che ha mandato letteralmente in barca la difesa di casa che non aveva punti di riferimento. Stupisce, ma ormai i numeri non mentono, la tenuta difensiva con Provedel che ha raggiunto 569 minuti di imbattibilità. Quello laziale rimane il miglior reparto arretrato di una serie A molto equilibrata: solo cinque gol incassati in undici gare con 24 punti conquistati e una passo da vertice che fa sognare. Tanta paura per ...

