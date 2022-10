Governo | Meloni domani alle 11 alla Camera per discorso programmatico

...stare alla grammatica e all'aggiornamento della lingua italiana - afferma infatti - Giorgia... Si tratterà di abituarsi, come era avvenuto col termine 'resilienza' nelprecedente col '......Confindustria si è espresso anche favorevolmente alla nomina di Cingolani a consulente del, ... Commentando le dichiarazioni fatte dalla Premier Giorgiain campagna elettorale sull'...(Adnkronos) – Secondo la grammatica italiana Giorgia Meloni dovrebbe essere chiamata la presidente. Ma, dal punto di vista della consuetudine sociale, se la presidente desidera essere indicata come il ...(Adnkronos) - "Bisognerebbe chiedere a Giorgia Meloni per quale motivo ce l'ha con la lingua italiana. Perché 'il presidente' ha il suo femminile che è 'la presidente', quindi non è che si può arbitra ...