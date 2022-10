Bojo si ritira | l' anglo - indiano Sunak ora è a un passo da Downing Street

- L'ex primo ministro abbandona la corsa e lascia la strada libera a Sunak, ex cancelliere dello scacchiere e ora - salvo sorprese - prossimo primo ministro della Gran BretagnaL'ex ministra degli Interni e sostenitrice fino all'ultimo di, Priti Patel, e l'ex ministro ... Leggi anche Gb, Boris Johnson sidalla corsa alla leadership Tory Ma la rivale Penny Mordaunt ...Nessun BoJo bis a Downing Street. Nonostante abbia ricevuto l’appoggio di 60 deputati conservatori, l’ex primo ministro Johnson si è ritirato dalla corsa e la palla, ora, passa in mano a Rishi Sunak, ...L'ex cancelliere britannico avrebbe dalla sua la maggioranza del partito. L'elezione potrebbe arrivare già oggi. Intanto Boris Johnson annuncia che non tornerà a Downing Street, "non sarebbe giusto" ...