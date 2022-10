Atalanta | zero tiri in porta | lezione dalla Lazio E bisogna ricaricare Zapata

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Bergamo. La prima sensazione è stata di sorpresa: non s’era ancora vista quest’anno un’così in balia dell’avversario, così incapace di produrre gioco e quindi anche creare occasioni da gol. Una squadra costretta a inseguire l’avversario che faceva girare la palla e poi arrivava con facilità a concludere, riuscendo alla prima vera triangone a fare subito gol. E la partita per laè stata tutta in discesa. Poi s’è sperato nella rimonta, ma è arrivato il gol tagliagambe in contropiede. A quel punto l’è andata avanti più con i nervi che con la lucidità, più con la voglia di uscire da una situazione negativa che con le idee chiare, con un secondo tempo sicuramente migliore ma non sufficiente per rimediare: basta guardare iin, 0 su 7 ...