Wilma Goich attacca duramente Nikita Pelizon VIDEO

Grande Fratello

Dopo Cristina Quaranta abbiamo un'altra vippona che ha preso di mira Nikita Pelizon (oltre ad Antonino e Elenoire): signore e signori, vi presentiamoe le sue assurde teorie sulla concorrente del Grande Fratello Vip . "Vuole le dinamiche col bambino",ha una teoria (sbagliata) su Nikita Dopo essersi arrabbiata per delle mozzarelle ...Marco Bellavia non ha praticamente insegnato nulla ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip . Gegia (che ha postato una foto scrivendo "l'ho perdonato" ) ene sono la dimostrazione. La cantante, proprio stanotte, ha preso di mira Nikita Pelizon per colpa del vino.sfotte Nikita per colpa del vino: frasi vergognose al GF Vip "Se tu ... La goccia che fa traboccare Wilma Goich e Nikita Pelizon - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 In una conversazione notturna, Edoardo Donnamaria e George Ciupilan si trovano a mettere a confronto la loro generazione con quella di Wilma Goich ...“Vuole le dinamiche col bambino”, Nikita Pelizon presa di mira al Grande Fratello Vip: l’assurda teoria di Wilma Goich, il video.