Udinese-Torino | Sottil | “Loro bravi a sfruttare l’unica occasione del 2° tempo”

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Sono soddisfatto della partita dei ragazzi, hanno dato tutto fino alla fine. Dovevamo essere più attenti sul primo gol, nel secondoilnon si è mai visto. La seconda rete è stato un 3 contro 3 e siamo arrivati in ritardo nella scalata. Abbiamo avuto palle importantissime, molte più occasioni in area. Il Toro è stato bravo adel secondo, noi dovevamo essere più lucidi. Ci tenevamo a dare continuità ad un percorso bellissimo, ci dispiace per questo sgambetto ma abbiamo l’obbligo di andare avanti e rialzare subito la testa”. Lo ha detto il tecnico dell’Andreadopo la sconfitta contro ilper 2-1. “Vogliamo portare avanti la nostra identità di attaccare con più uomini – ...

La cronaca divedi anche Serie A, Milan - Monza 4 - 1. L'Inter batte la Fiorentina 4 - 3. HIGHLIGHTS Nel match delle 12.30 ilbatte 2 - 1 l'alla Dacia Arena. I granata ...Ilha inflitto all'la prima sconfitta casalinga del campionato andando a vincere 2 - 1 alla Dacia Arena. Granata in vantaggio per primi con Aina al 14' del primo tempo. La reazione dei ...Sconfitta interna per l' Udinese di Andrea Sottil: alla Dacia Arena finisce 1-2 per il Torino. La squadra di Ivan Juric porta a casa i tre punti e conquista la nona posizione in classifica. La squadra ...Vittoria, tre punti e... nessun problema verso il Milan: Ivan Juric può essere molto soddisfatto del match giocato alla "Dacia Arena" dal suo Torino, prossimo avversario dei ...