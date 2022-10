Pole position per Sainz al Gp degli Stati Uniti

Per questo il tutto può aprirsi a qualunque risultato, non sottovalutando anche il fattore meteorologico. Dallascatterà lo spagnolo Jorge Martin a precedere Enea Bastianini e Marc Marquez . Il romagnolo spera di poter fare la differenza in gara, intenzionato a prendersi questo successo di tappa.22.05 Sessione molto interessante in Texas, con Verstappen che si presenta da favorito in vista delle qualifiche anche per le penalità di Perez e Leclerc. La Ferrari però è competitiva sul giro secco ...La Formula 1 torna negli Stati Uniti, precisamente ad Austin in Texas per il quartultimo appuntamento. La pole position ...Una fantastica pole quella di Sainz ad Austin che partirà davanti a tutti nel Gran Premio degli USA di domani, al suo fianco Verstappen. Leclerc partirà 12° per via della penalità.