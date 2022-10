Michelle Hunziker prima di Eros Ramazzotti è stata con un conduttore famosissimo | nessuno se lo aspettava

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 23 ottobre 2022)è una delle conduttrici più amate della televisione. In molti la ricordano per esserela moglie diper molto tempo, madi lui la bellaera fidanzata con un notissimoYvonnenasce nel 1977 a Sorego. A soli 17 anni,lascia la sua famiglia e si trasferisce a Milano per cominciare a lavorare nel mondo della moda, quasi immediatamente viene scelta dai grandi procacciatori di talenti che le permettono di sfilare per le grandi sartorie italiane come Giorgio Armani, Rocco Barocco e La Perla. La suaapparizione in televisione risale al 1994 a Buona Domenica che quell' anno era condotta da Gerry ...