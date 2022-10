Meloni-Macron | “I rapporti Italia-Francia più importanti delle persone” Mattarella a Sant’Egidio | “Uniti per la pace | ma senza resa”

22.12, insieme su sfide comuni Cordiale e proficuo confronto, di oltre un'ora, tra il premier Giorgiae il presidente francese Emmanuel. Nel colloquio, seppur informale, sono ...Il nostro primo incontro a Roma con Giorgiava in questa direzione', ha detto. Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la ...Al termine, Macron ha twittato: “È in quanto europei, paesi confinanti, per l’amicizia dei nostri popoli, che con l’Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso”. Farcela insieme, con dialogo e amb ...Poco dopo le 16 è arrivato a Fiumicino l’aereo francese con a bordo il presidente Emmanuel Macron. Partecipa all’iniziativa per la pace organizzata dalla comunità di Sant’Egidio, con altri leader ...