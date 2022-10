In Ucraina ha stravolto le regole Mattarella attacca Putin

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il presidente della Repubblica italiana, Sergio, è intervenuto sulla guerra ine sulle colpe del capo del Cremlino. Secondohatutte leinternazionali e sta mettendo a repentaglio non solo la sopravvivenza dell'ma dello stesso popolo russo. Ne ha parlato all'incontro organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio «Il grido della pace». «La sciagurata guerra mossa dalla Federazione Russa contro l'rappresenta una sfida diretta ai valori della pace, mette ogni giorno in grave pericolo il popolo ucraino, colpisce anche il popolo russo, genera drammatiche conseguenze per il mondo intero - ha detto- Quell'aggressione stravolge le, i principi ...

... di lettere dolcissime, ma anche della guerra in. Ai parlamentari azzurri il Cavaliere ... Tuttoall'ultimo, ecco chi esce allo scopertoCome la guerra inhal'ordine globale' (edito da Rizzoli) e aggiornato sulla formazione del nuovo governo. Edoardo Buffoni : 'Un libro interessantissimo, quanto mai sul pezzo, ...Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, è intervenuto sulla guerra in Ucraina e sulle colpe del capo del Cremlino. Secondo ...Non ci sono purtroppo molte speranze che la guerra in Ucraina finisca presto. Le atrocità del conflitto continuano a essere la tragica realtà di questi giorni. Ma il buon senso suggerisce di guardare ...