Il Torino vince 2-1 a Udine | decide Pellegri

(Di domenica 23 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Colpaccio delche espugna la Dacia Arena. All'se non basta Deulofeu, le reti di Ola Aina evalgono il successo granata. Sottil sceglie Success e Deulofeu, parte dalla panchina Beto così come Sanabria, sacrificato da Juric che lancia Vlasic e Miranchuk a sostegno di. Comincia meglio il, pericoloso con un sinistro di Miranchuk dal limite dell'area: Silvestri respinge il tiro dell'ex Atalanta, Lukic non riesce a coordinarsi e manda alto il suo tap-in. Non serve aspettare molto però per assistere al vantaggio granata. Al 14? Vlasic semina il panico sulla corsia mancina e mette al centro un pallone che Miranchuk accomoda per Ola Aina: chirurgico piatto rasoterra del nigeriano e sfera in buca d'angolo sul secondo palo. ...

Il Torino il lunch match di Serie A contro l'Udinese, con Pellegri che si sblocca e regala tre punti a Juric: guarda gli highlights del match Ci si aspettava una sfida ad alta intensità tra Udinese ... in quei mesi reagì da campione risultando decisivo nella corsa Champions (vedi doppietta al). Un ex come Panucci ha avvisato: 'Lui parte bene, poi a fine stagione non'. L'Olimpico spera ... Il Torino vince a Udine 2-1, decisivo Pellegri (ANSA) - UDINE, 23 OTT - Il Torino ha inflitto all'Udinese la prima sconfitta casalinga del campionato andando a vincere 2-1 alla Dacia Arena. Granata in vantaggio per primi con Aina al 14' del primo ...