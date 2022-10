Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023 | Odermatt riparte con una vittoria in gigante

(Di domenica 23 ottobre 2022) A Sölden è andata in scena la prima gara delladeldi scial maschile. Il circo biancoesattamente da dove si era fermato, con un Marcodominante nel primo slalomstagionale. Di seguito le classifiche delladeldi sci/23:GENERALEDELSCIMarco(SUI) – 100 Zan Kranjec (SLO) – 80 Henrik Kristoffersen (NOR) – 60 Lucas Braathen (NOR) – 50 Rasmus Windingstad (NOR) – 45 Tommy Ford (USA) – 40 Loic Meillard (SUI) – 36 Alexander Schmid (GER) – 32 Stefan Hadalin (SLO) – 29 Thibaut Favrot (FRA) – ...

...del primo successo sulla panchina del Bologna (Italia a parte) contro il Lecce , nella sfida delle 15 al Dall'Ara . I rossoblù occupano al momento la quartultima posizione in, a - 1 ......di Calciomercato.itTrovata la prima vittoria sulla panchina rossoblu contro il Cagliari in... Divise da un solo punto in, le due squadre hanno bisogno dei tre punti per non perdere ...Scontro salvezza al Dall'Ara: soltanto un punto separa Bologna e Lecce in classifica. I rossoblù, reduci dal successo sul Cagliari in Coppa Italia, non vincono in campionato dall'11 settembre; i salen ...Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Soelden, prima gara della stagione. Oro olimpico di specialità e detentore della coppa del mondo, il 25enne elvetico con il tempo di 2.04.72 si ...