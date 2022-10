Wta 1000 Guadalajara 2022 | Sakkari e Pegula avanzano in semifinale

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) In archivio nella notte italiana i quarti di finale del torneo Wtadi. Sul cemento messicano la prima a trovare il pass per le semifinali è Viktoryja Azarenka, che batte Coco Gauff in un match intenso che termina 7-6(2) 4-6 6-3. La giustiziera di Martina Trevisan è sfortunata nel primo set perso di misura al tie-break, poi sembra rimettere tutto in piedi nel secondo, ma al parziale decisivo è costretta a capitolare. Decisamente più facile il compito di Jessica, che si sbarazza di Sloane Stephens in due comodi set col punteggio di 6-2 6-2. Si affronteranno così nello scontro che mette in palio la finale. In piena nottata italiana il match più combattuto e spettacolare, quello tra Veronika Kudermetova e Maria. La greca, favorita per la vittoria di questo torneo, ...