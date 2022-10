Tetto al gas | si va avanti un mese per farlo partire

"È la prima volta che il Consiglio che mostra disponibilità aldel prezzo dele agli acquisti comuni. All'inizio mi dicevano che non erano previsto", ha aggiunto. Il nostro problema non ...Sul "price cap" per il, un '', il limite su quanto si è disposti a pagare, che gli Stati Ue si impegnano a non superare per non fare concorrenza interna agli altri Stati europei meno ricchi, ...Non è scontato che il tetto al prezzo del gas funzioni. Quello delle materie prime è un mercato libero: l’Unione Europea può indicare il prezzo massimo che è disposta a pagare, ma i suoi fornitori non ...Non è scontato che il tetto al prezzo del gas funzioni. Quello delle materie prime è un mercato libero: l’Unione Europea può indicare il prezzo massimo che è disposta a pagare, ...