Serie A | Problemi per Paredes | infortunato a meno di un mese dal Mondiale

(Di sabato 22 ottobre 2022) 2022-10-22 17:17:57 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Otra lesione nel Juve. E un altro argentino che sta fuori. Come ha comunicato lo stesso club ‘bainconero’, LeandroNon sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per le prossime gare contro Benfica (Champions League) e Lecce (A). Arriverebbe proprio per la partita contro l’Inter del 6 novembre. Il centrocampista bianconero, che ieri ha giocato qualche minuto contro l’Empoli, questa mattina ha riportato un problema muscolare in allenamento ed è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici al JMedical che hanno rivelato un infortunio al tendine del ginocchio di basso grado alla coscia sinistra. Come spiega la Juventus Ci vorranno circa 15 giorni per il completo recupero. La sua presenza in Coppa del Mondo non ...

Eurosport IT

