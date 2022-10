Schillaci | un rettore alla prova della campagna vaccini

Confermate anche le indiscrezioni su Andrea Abodi a Sporte Giovani e deldi tor Vergata Orazio. "Come rosica..." Bocchino umilia Montanari, schiaffone di Meloni alla sinistra ...Dal 2012 milita in Fratelli d'Italia Salute - OrazioRomano, 56 anni. Specializzato in medicina nucleare all'università La Sapienza di Roma, èdal 2019 dell'ateneo Roma Tre. Ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e936c5d7-2985-9e44-f458-654be5019c ...