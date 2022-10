Meteo | Italia divisa in due | piogge a Nord e Centro | caldo record al Sud

iLMeteo.it

... diverso sarà invece il discorso nella giornata di domenica 23, quando una nuova spinta dell'Anticiclone riporterà un miglioramento delle condizioniincon rovesci o temporali che ...È stata emanata un' allertadella Protezione Civile per sabato 22 ottobre : una rapida ma impetuosa ondata di maltempo si abbatterà su tutta. AllertaProtezione Civile sabato 22 ... Meteo: Europa spaccata a metà, è Guerra Aperta tra i due giganti dell'Atmosfera, conseguenze anche in Italia Nel corso di questa giornata di sabato avremo il meteo italiano diviso in due. Al Nord ed al Centro tornano le piogge, ancora caldo al Sud.L’Autunno procede a retromarcia in questo Ottobre dal meteo a dir poco anomalo. Le temperature si mantengono costantemente ben sopra la media, con siccità ...