L' abbraccio dei politici e di Testaccio a Francesco Valdiserri

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - Il quartiere, nel centro di Roma, si è stretto alla famiglia diper l'ultimoal ragazzo che nella notte di mercoledì è stato travolto da un'auto mentre passeggiava con un amico sul marciapiede in via Cristoforo Colombo, all'altezza di Viale Giustiniano Imperatore. A darne l'annuncio su Twitter la mamma Paolo Di Caro, cronista politica del Corriere della Sera, che ha scritto: “gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciaoamore mio". Il mio 18enne meraviglioso non c'è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un'auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022 ...