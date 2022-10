Inter | Martinez | «Ci siamo detti le cose in faccia»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lautaroha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria dell’con la Fiorentina. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Credo che abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto a livello di cattiveria e personalità. Loro sono una squadra fisica, che venivano addosso. Quando loro hanno attaccato cidifesi bene, ma dovevamo chiuderla prima». GRUPPO – «Cilein, abbiamo fatto una riunione troppo importante. Tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro, l’doveva ripartire e anche ora in classifica abbiamo tanto da recuperare». L’IMPRESSIONE CHE GIOCHI MEGLIO CON LUKAKU MA SEGNI DI PIU’ CON DZEKO – «Beh, quando ho giocato con Lukaku li tirava lui i rigori… Io ogni giorno cerco di migliorare, anche in ...

