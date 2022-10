Incendio a Catanzaro | morti tre fratelli di 12 | 15 e 22 anni - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tratti in salvo i genitori e altri duedi 12 e 16. Ancora da chiarire le cause del rogo. Il sindaco: 'Una tragedia ...

, unha devastato un appartamento, sono morti tre fratelli e ci sono quattro feriti Il bilancio di undivampato nella notte tra il 21 e il 23 ottobre, aè di tre ...Tratti in salvo i genitori e altri due fratelli di 12 e 16 anni. Ancora da chiarire le cause del rogo. Il sindaco: 'Una tragedia .... I vigili del fuoco hanno trovato corpi in stanza vicina, forse bloccati dal fumo Hanno tentato di salvarsi raggiungendo il balcone dell’abitazione due dei tre ragazzi rimasti uccisi nell’incendio di ...Dramma a Catanzaro. Un incendio è divampato in un appartamento situato al quinto piano di uno stabile: 3 morti e 4 feriti.