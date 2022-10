Formazioni ufficiali Como-Benevento | Serie B 2022 2023

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ledi, valida per la decima giornata della. Ad affrontarsi sono due squadre in difficoltà, che faticano ad uscire dalle zone basse della classifica: la cura Cannavaro ha portato due punti in tre partite alle Streghe, e allo stesso modo per i lagunari la vittoria contro Perugia è stata subito smorzata dal 5-1 subito a Modena. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di sabato 22 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Vigorio, Chajia, Baselli, Bellemo, Solini, Arrigoni, Odenthal, Cerri, Vignali, Ioannou, Cutrone: in attesa SportFace.

E' tempo di tornare in campo, è tempo di Reggina - Perugia. Manca un'ora al fischio d'inizio di Reggina - Perugia, gara valevole per il decimo turno del campionato di Serie BKT. Di seguito le scelte ...Un'ora prima invece saranno disponibili leper scoprire insieme le mosse dei due allenatori. Ricordiamo che in Serie C - Girone C guida in classifica la squadra del Catanzaro con ...Mister Dionigi cambia poco rispetto all’undici iniziale anti Genoa: rientra in difesa Vaisanen, accanto a Butic ecco Brignola Il Cosenza scende in campo a Ferrara contro la Spal per la decima giornata ...Reggina-Perugia in campo dalle ore 14, arrivano le scelte ufficiali degli allenatori Inzaghi conferma Hernani a centrocampo, terza panchina di fila per Crisetig, mentre in attacco largo a Ricci ...