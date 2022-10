Foggia ok con la Fidelis | vince anche il Taranto | ko Audace e Virtus Calcio serie C girone C

... sostanza e personalità e nello stesso tempo hanno buoni attaccanti come Pandolfi e Gomezuna ... Ha parlato di un avversario in salute che ha fatto una grande partita contro ile che li ...FERMO - Colpo esterno del, che si imponeun rotondo 5 - 0 in casa della Fermana. Per i ragazzi di mister Ciocci una giornata tutta in salita nella quale arriva la seconda sconfitta stagionale casalinga dopo quella ...Calcio, serie C girone C: fra le partite odierne Foggia-Fidelis Andria 3-1, Pescara-Audace Cerignola 2-0, Taranto-Potenza 2-0, Virtus Francavilla Fontana-Avellino 2-3 Do il mio consenso affinché un co ...Sul posto, stanno operando i vigili del fuoco di Foggia con due autobotti in supporto. Al momento non è possibile stabilire le cause del rogo: sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizi ...