F1 | Charles Leclerc | “Il feeling in macchina è stato buono fin dall’inizio”

(Di sabato 22 ottobre 2022)ha mostrato la propria soddisfazione al termine delle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2022. Il monegasco èil migliore al termine della FP2, la più indicativa in termini cronometrici. Il #16 della Rossa ha concluso in vetta precedendo il finnico Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e l’australiano Daniel Ricciardo (McLaren), entrambi staccati di quasi un secondo dal parziale stabilito dall’ex campione di FIA F2. Il compagno di box dello spagnolo Carlos Sainz ha riportato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Questa è stata probabilmente la FP2 più impegnativa che ho fatto finora, ma è stata divertente. Abbiamo completato molti giri, ho potuto provare le gomme prototipo senza avere un riferimento nella prima sessione che non ho disputato”. LIVE ...

Brilla il rosso Ferrari nelle libere del Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti. Carlos Sainz al mattino (1'36"857), al pomeriggio (1'36"810). Il miglior tempo di giornata lo fa dunque segnare il pilota monegasco, al termine di una seconda sessione condizionata dai test sulle gomme per la prossima stagione. Il piloti della Ferrari Carlos Sainz, a sinistra, e Charles Leclerc, di Monaco, posano per una foto alla gara automobilistica di Formula 1 del Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito delle Americhe.