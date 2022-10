CorSport | Napoli | pronto il rinnovo di Di Lorenzo fino al 2026 con aumento di stipendio

Il: c'è da supportare la fascia destra. Se giocherà Camara, lo farà lui. Se invece toccherà a ... Jose' Mourinho Come giocherà la Roma contro ilMourinho non ha ancora sciolto i dubbi ...: Aurelio è un riferimento per chi alle spalle non ha multinazionali, petrodollari. Friedkin ... Dan Friedkin Roma -è anche Friedkin e De Laurentiis che non sono poi realmente avversari, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...