anteprima24.it

L'come occasione per creare nuove opportunità di lavoro: lo afferma laSalerno che, con l' 'Open Day', lancia una tre giorni a partire dal 21 ottobre, promossa dall'Unione Servizi alla Comunità (che comprende meccatronici e centri di revisione) con Camera ...Tempo di Lettura: 4 minuti Battipaglia - L'come occasione per creare nuove opportunità di lavoro. È l'obiettivo cheSalerno si prefigge con l'evento "Open Day" una tre giorni a partire dal 21 ottobre, promossa dall'Unione Servizi alla Comunità (che comprende meccatronici e centri di revisione) con ... Cna, Automotive: domani presidente Prete conclude Open Day One service provider’s 10-minute charge can last about 30km, roughly the distance between Raffles Place and Changi Village.Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa che mira ad aggiornare la categoria sulle nuove frontiere del settore e ha lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro in questo ambito che of ...