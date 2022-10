AEW | Willow Nightingale is All Elite! ufficializzata la firma

The Shield Of Wrestling

AEW Rampage è andato in onda in diretta la scorsa notte, ma c'è stato qualcosa che solamente i fan presenti in arena hanno potuto vedere.Tony Khan has inked a full time deal with this occasional AEW wrestler. Willow Nightingale is officially #AllElite. Tony Schiavone announced the news during Friday's episode of Rampage. There, Willow ...