Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani | la verità una volta per tutte sulla loro storia | la prova di cosa sta succedendo

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Cerchiamo di risolvere, con logica, il caso dell’ipotetica rottura tra. Da giorni, sui giornali, i siti di gossip e le pagine degli influencer, non si legge altro:e il suo fidanzato omonimo ballerino si sarebbero lasciati. Quali sarebbero le prove a conferma di questa tesi? La mancata presenza dei due contemporaneamente in casa da giorni ed il muro di riservatezza che i due hanno alzato sul tema delle domande private. “Questo è un periodo in cui mi girano tanto, ma tanto” ha detto il ballerino, aggiungendo di non avere alcuna voglia di parlare della sua vita privata., al contempo, ha commentato in maniera piccata sotto ...