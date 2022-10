Moto | Malesia; diluvia a Sepang | Libere 2 inizieranno in ritardo

La seconda sessione di prove della Moto2 in vista del Gran Premio dellaa Sepang è stata sospesa con bandiera rossa a causa di un violento acquazzone, di conseguenza anche le Libere 2 della MotoGP inizieranno in ritardo (erano in programma alle 9:05). La pista è ......sta attraversando in periodo di crisi e le speranze di vedere un pilota italiano su unaitaliana campione del mondo potrebbero veramente realizzarsi. Per presentare il Gran Premio die ...Moto2 Gp Malesia Sepang Prove Libere 2 - La temuta pioggia malese è arrivata durante la seconda sessione di prove libere della classe Moto2. Dopo i primi 9 minuti asciutti, sul circuito di Sepang, tea ...La seconda sessione di prove della Moto2 in vista del Gran Premio della Malesia a Sepang è stata sospesa con bandiera rossa a causa di un violento acquazzone, di conseguenza anche le Libere 2 della Mo ...