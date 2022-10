Meloni a colloquio con Mattarella per ricevere l' incarico

Del resto Giorgial'ha detto subito dopo il termine delcon Mattarella: 'Siamo pronti'. Pare anche l'alleato Silvio. Anche se non è più suo il trono di spade. Consultazioni...nel corso del quale, sarebbe stato proprio Salvini a fare per primo il nome di Giorgiaper l'incarico di formare il ...Roma, 21 ott. (askanews) - E' iniziato al Quirinale il colloquio tra la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il Presidente della ...GOVERNO MELONI ULTIME NOTIZIE – Secondo e ultimo giorno di consultazioni al Quirinale: oggi, venerdì 21 ottobre 2022, al Colle è attesa la delegazione del centrodestra con la premier in pectore Giorgi ...