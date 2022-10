Juve | Kean | 'All'inizio ero in difficoltà | mi ha aiutato la squadra a superare il momento Fischi? Non l'ho sentiti'

In gol Moise, che non segnava da Sassuolo -1 - 2 del 25 aprile 2022, Weston McKennie e Adrien Rabiot , che con una doppietta ha chiuso definitivamente il match. Sullo stesso argomento ...Nell'anticipo dell'11ª giornata di Serie A, lasupera per 4 - 0 l'Empoli. In gol, McKennie e Rabiot (doppietta). Guarda le foto più belle del ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Kean, McKennie e una doppietta di Rabiot piegano l’Empoli. Secondo successo di fila per i bianconeri che martedì sfideranno il Benfica in Champions per tenere viva la speranza ottavi ...