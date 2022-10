Juve Empoli LIVE | riscaldamento in corso | le scelte ufficiali

(Di venerdì 21 ottobre 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) – Allo Stadiumedsi affrontanao per l’11ª giornata di Serie A 2022/2023. Sintesi0-0 MOVIOLA Inizio alle 20.45 Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellinoNTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Gatti, Miretti, Paredes, Fagioli, Milik, Soulé, Iling-Junior.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, ...

(4 - 3 - 1 - 2) : Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Destro....A ospitando all'Allianz Stadium l', calcio d'inizio alle 20:45. Entrambe le squadre sono reduce da delle vittorie, i bianconeri contro il Torino mentre il club toscano contro il Monza. La...Massimiliano Allegri ha svelato le proprie scelte per la partita di questa sera contro l’Empoli. In avanti, con Vlahovic, ci sarà ancora Moise Kean, mentre verrà utilizzata la difesa a tre con Rugani, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...