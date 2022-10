Libero Tv

"Lanon sostituisce l'uomo ma permette di lavorare meglio". Con le parole di Vincenzo Giliberti, digitaltransformation leaderItalia sono stati presentati oggi, nell'...I progetti presentati dimostrano il grande potenziale dellae dell'innovazione per ... Pérez Correa Gonzàlez, Proeza Ventures, Progeco NeXT, Rednacecyt, Tecno Capital,, ... Digitalizzazione, Teleperformance presenta risultati Voice First Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...