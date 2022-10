De Laurentiis saluta Abodi | «Da te ci aspettiamo una grande inversione di marcia»

napolipiu.com

" Ciao Italia: great to be in Naples! ". Tim Cook , amministratore delegato di Apple,così Napoli dove stamattina gli è stata conferita la laurea honoris causa Innovation and International Management all'università Federico ...... con la figlia in braccio, guarda il mare dalla sua casa sul golfo econ un "Buongiorno ... Assente, invece, il presidente Aurelio De, bloccato alla Mostra del Cinema di Venezia per ... De Laurentiis: “Auguri al governo di Giorgia Meloni. Andrea Abodi deve modernizzare un calcio vecchio e obsoleto” Hirving Lozano è a Napoli da ormai 4 stagione, e non è mai riuscito ad imporsi come uno dei migliori. Spalletti spera di avere la sua arma in più ora.Brutta notizia per Spalletti alla vigilia del match contro l'Ajax di domani: il tecnico del Napoli saluta a lungo uno dei suoi titolari ...