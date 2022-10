Daniele Dal Moro interessato a una vippona? Giaele lo smaschera

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il modello veroneseDalsarebbea una compagna di gioco? La verità secondoDe Donà Dopo le recenti avances di Elenoire Ferruzzi,Dalè pronto a ricambiare l’interesse? E’ questo il pensiero della modellaDe Donà, che nella notte si è confidata con l’icona trans, nel silenzio delle stanze del GF Vip e davanti al buio delle telecamere. Un messaggio che vale come un incoraggiamento a scaricare l’offensiva verso, con Elenoire che negli ultimi giorni si è mostrata sempre più presa dal modello veronese, alla sua seconda esperienza nel Loft di Cinecittà dopo l’avventura del 2019. “Posso dirti una cosa? Poi magari sbaglio, ma per me quando un uomo scherza così con una donna e punzecchia in questo modo ...