Come Yasmin Benoit – donna | nera | asessuale – sta cambiando la rappresentazione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) «L’ho capito prima, ma ho trovato la parola 10 anni fa, quando avevo 15 anni». Per anni,non sapevadefinire se stessa. Poi, ha trovato il termine giusto:. Oggi, con il suo lavoro di modella e attivista, si batte per cambiare il modo in cui la società percepisce e racconta le persone ace. Attorno a questo orientamento sessuale (che secondo i dati più recenti sarebbe quello dell’1% della popolazione mondiale), infatti, c’è ancora una grande ignoranza. Per alcuni, asessualità significa castità o astinenza sessuale. Per altri, le persone asessuali non possono avere relazioni romantiche. Secondo altri, l’asessualità sarebbe “solo una fase” di momentaneo calo del desiderio, destinata a passare e ripristinare “la normale attrazione”. Nessuna di queste cose è vera. Ma proprio con queste idee ha ...