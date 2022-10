Cinghiali in una scuola materna | gli animali fanno irruzione | spavento per i bambini

(Di venerdì 21 ottobre 2022)in una: tanta paura per idi un asilo in un paesino della provincia di Pescara. Questa mattina verso le 10, ha fattoun cinghiale che per qualche minuto ha seminato il panico.in una, glidi un cinghiale in un asilo comunale di via Papa Giovanni XXIII in Bussi sul Tirino( provincia di Pescara). “Ha sfondato una vetrata accanto alla porta d’ingresso e si è ritrovato nell’atrio, dove ha buttato a terra un pannello, ha fatto cadere un armadietto e un vaso. Ha causato danni, insomma”. Così il sindaco di Bussi sul Tirino (Pe), Salvatore Lagatta, ha raccontato la vicenda all’Adnkronos. Sul ...

Paura nel Pescarese, dovefamiglia diha fatto irruzione in un asilo. I bambini stanno bene, la maestra invece è stata aggredita.famiglia diha scatenato il panico in un asilo in Abruzzo. Dopo aver ...... se ormai gli ungulati sono diventatipresenza costante all'interno della Capitale, figuriamoci ... Infatti, prosegue il primo cittadino , " E' il dramma deiche si aggirano in paese, che è ...Tanta paura, ovviamente, da parte dei bambini – circa 15 – che hanno iniziato ad urlare e a saltare sui banchi dopo essere stati interrotti nel bel mezzo della lezione Il problema cinghiali continua a ...Attimi di terrore in pieno clima ‘Jurassic park’ stamattina intorno alle 10, in un asilo comunale di Bussi sul Tirino (Pe), quando un grosso cinghiale ha fatto il suo ingresso nella materna di via Pap ...