BTS | Jin pubblica il singolo solista ‘The Astronaut’ scritto con i Coldplay

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Uscirà il 28 ottobre sulle piattaforme digitali The Astronaut,di Jin dei BTS. Non solo: il brano arriverà anche in formato fisico su CD dal 2 dicembre. A scrivere la canzone è lo stesso artista insieme ai. D’altronde la band di Chris Martin aveva già collaborato con i BTS sulle note della hit My Universe. Ora il sodalizio si rinnova con The Astronaut. LEGGI ANCHE : >> I BTS partiranno per il servizio militare: l’annuncio di HYBE Chris Martin e l’invito a Jin Le novità non finiscono qui. Chris Martin ha infatti ufficialmente invitato Jin a partecipare al concerto che iterranno in Argentina il 28 ottobre. In quell’occasione l’artista avrà modo di presentare dal vivo proprio The Astronaut. Una partenza con il botto per questo nuovo brano. A new message has arrived ...