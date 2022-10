Calciomercato.com

... per invertire il momento negativo del: 'Ansu, te toca!'. Nel frattempo, invece, sul '... I nomi sono quelli di Ruben, Jorginho e ...Commenta per primo Secondo Mundo Deportivo , Jorge Mendes ha offerto alRuben, centrocampista del Wolverhampton dopo che Zubimendi , il preferito di Xavi, ha rinnovato fino al 2027. Barcellona, Neves non chiude: 'Chi non vorrebbe giocarci' | Mercato | Calciomercato.com Ruben Neves è uno dei nomi seguiti dal Barcellona per il centrocampo e il giocatore del Wolverhampton, intervistato da Canal 11, non chiude: "Chi non vorrebbe giocare nel Barcellona E' uno de club ...Proprio il portoghese – all’interno di un’intervista rilasciata a Canal 11– ha parlato del club catalano in questo modo: “Se lo chiedi in generale, tutti vogliono giocare per il Barcellona. Il Barcell ...