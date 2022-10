ATP Napoli | doppio | Sonego Vavassori puntano alla finale

E i fatti si chiamano partite belle solide come i quarti di finale stravinti contro Taro Daniel (6 - 2 6 - 3 il punteggio) e l'aver raggiunto semifinale dell'250 di, roba che non si vedeva ...C'è Italia anche nelle semifinali del doppio grazie a Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, approdati al penultimo atto della TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo. Dopo i primi due turni giocati "in ...Intanto lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 1 del torneo, supera agli ottavi di finale l'azzurro Fabio Fognini con un doppio 6-1 in 52 minuti, complici anche le non perfette condizi ...C’è Italia anche nelle semifinali del doppio grazie a Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, approdati al penultimo atto della Tennis Napoli Cup by ...