Atalanta | Koopmeiners | “Scudetto | perché no? Ma altre squadre più forti di noi”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Il calendario per l’in fondo non è così stressante. Abbiamo pescato l’anno migliore per stare fuori dalle Coppe… Un vantaggio? La mia era una battuta, non giocare in Europa rode a tutti. Ma almeno abbiamo tutta la settimana per essere al top fisicamente e per studiare l’avversario“. Teun, 24enne centrocampista dell’, ha il focus rivolto sul campionato, prima di pensare ai Mondiali. Domenica, infatti, a Bergamo arriva la Lazio: “Avversario tosto, che come noi si sta rivelando molto solido – spiega l’olandese a ‘La Gazzetta dello Sport’ – L’ultima volta è finita 0-0, stavolta mi basterebbe un nostro gol… L’assenza di Immobile? Ciro èssimo, ma la Lazio ha gli uomini per restare competitiva anche senza di lui”. Prima della sosta, al Gewiss dovranno venire anche Napoli e Inter: “Il ...

